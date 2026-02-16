Alla ricerca delle radici nascoste di Cappuccetto Rosso | viaggio pieno di sorprese al Museo Pasqualino

Giovanni Calcagno scopre le radici di Cappuccetto Rosso al Museo Pasqualino, portando i visitatori in un viaggio tra dettagli sconosciuti della fiaba. La mostra, aperta fino a fine mese, svela origini sorprendenti e aneddoti poco noti, coinvolgendo grandi e piccoli in un percorso ricco di scoperte.

Una fiaba senza tempo, conosciuta in tutto il mondo; eppure ancora tutta da scoprire, meglio se in compagnia di un fuoriclasse come Giovanni Calcagno. Nuovo appuntamento con Teatro al Museo, la rassegna ideata e promossa dal Pasqualino per bambini, famiglie e sognatori. Domenica 22 febbraio alle 17.30 al Museo delle marionette, la compagnia La Casa dei Santi porterà in scena Cappuccetto rosso - un viaggio alle origini della favola. Cappuccetto Rosso è una riscrittura originale in versi di Giovanni Calcagno, che prende le mosse dall’antica fiaba popolare. L’opera affonda le radici nella tradizione orale europea, ma ne rinasce come un racconto di formazione poetico e teatrale, in bilico tra il lirico e l’arcaico, tra il simbolico e il carnevalesco.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Domenica 1 febbraio, Sciroppo di Teatro porta in scena “Cappuccetto Rosso: nella pancia del lupo” della compagnia Altri Posti In Piedi.

Una settimana intensa al Museo Pasqualino e al Museo Internazionale delle Marionette, tra esposizioni e incontri.

