Cappuccetto rosso rivisitato | il viaggio coraggioso di Elsbet nella pancia di Testa grigia

Domenica 1 febbraio, Sciroppo di Teatro porta in scena “Cappuccetto Rosso: nella pancia del lupo” della compagnia Altri Posti In Piedi. Lo spettacolo, pensato per i bambini dai 5 anni in su, racconta il viaggio coraggioso di Elsbet, che si inoltra nella pancia del “Testa grigia” in un’avventura tra fantasia e scoperta.

Torna il "Grande Fratello": è la risposta di Mediaset a Fabrizio Corona. Ma meritava un lungo letargo Domenica 1 febbraio Sciroppo di Teatro presenta “Cappuccetto Rosso: nella pancia del lupo”, della compagnia Altri Posti In Piedi, uno spettacolo adatto a bambini dai 5 anni in su. La storia è quella di Elsbet, una bambina che parte per portare vino e focaccia alla nonna, ma viene attratta da un armadio misterioso. Quando lo apre, si ritrova nella pancia del lupo, Testa Grigia, una creatura gigantesca ispirata al mitico Fenrir delle leggende norrene. All’interno della pancia incontra Coscienza, un buffo lupetto un po’ strano ma saggio, che l’aiuta a capire dov’è finita.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Approfondimenti su Cappuccetto Rosso Testa grigia

Domenica a Modigliana, il Teatro dei Sozofili presenta

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Cappuccetto Rosso Testa grigia

’Cappuccetto Rosso’ al Testori: la fiaba dei Grimm rivisitataProsegue la stagione al Teatro Testori, dopo il successo de ‘L’Omino della Pioggia’. Secondo appuntamento della nuova rassegna ‘Insieme a teatro’, dedicata ai più piccoli (dai 5 anni in su) e alle ... ilrestodelcarlino.it

L'insolito Cappuccetto Rosso in scena al Ricciardi di CapuaAnno nuovo, appuntamento nuovo al Teatro Ricciardi di Capua in occasione della X edizione della rassegna domenicale A Teatro con Mamma e Papà, nata dalla perfetta sinergia tra la compagnia di teatro ... casertanews.it

Dopo aver letto la storia di Cappuccetto Rosso nell’inverno, con i bambini abbiamo intrapreso un percorso di esplorazione della neve e dei paesaggi invernali. Abbiamo visto un bosco innevato, cercato il lupo dal manto bianco nella foresta, toccato la neve e g - facebook.com facebook

"Sono sempre stato un caratterista. Sembravo solo Cappuccetto Rosso". Oggi nel 1925 nasceva l'attore #PaulNewman, vincitore di due premi #Oscar e di un David di Donatello. #26gennaio. x.com