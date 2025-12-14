Una settimana ricca di eventi al museo Pasqualino | dal Dante visuale di Michele Cometa alla rapsodia etnografica di Sergio Montes

Una settimana intensa al Museo Pasqualino e al Museo Internazionale delle Marionette, tra esposizioni e incontri. Dalla mostra visuale di Michele Cometa alle rapsodie etnografiche di Sergio Montes, passando per gli archivi rurali di Rosario Perricone e le sonorità di Sergio Bonanzinga, il calendario propone un ricco programma di eventi culturali e artistici.

Una settimana ricca di incontri al museo internazionale delle Marionette: dagli archivi fotografici rurali di Rosario Perricone, che dalla Sicilia approdano in Indonesia, ai suoni nel teatro dei Pupi di Sergio Bonanzinga. Dal Dante visuale di Michele Cometa alla rapsodia etnografica di Sergio.

