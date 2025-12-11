Forio tra mare e magia | alla Raffaello la presentazione de ‘La libreria degli attimi sospesi’ di Francesco Monaco

A Forio d’Ischia, la Libreria Raffaello ha ospitato con successo la presentazione di ‘La libreria degli attimi sospesi’ di Francesco Monaco. Il romanzo, ambientato tra le suggestive coste dell’isola, unisce temi di cura, emozioni dolci e l’incantevole scenario marino, coinvolgendo il pubblico in un’atmosfera tra mare e magia.

Alla Libreria Raffaello grande partecipazione per il libro ambientato a Forio d'Ischia, tra libri che curano, dolci che emozionano e un mare che guida i personaggi. La Libreria Raffaello di via Kerbaker ha ospitato la presentazione de La libreria degli attimi sospesi, il nuovo romanzo di Francesco Monaco pubblicato da Apeiron Edizioni. Un evento molto

