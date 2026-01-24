Un manifesto per il Giorno della Memoria | mostra di arte grafica alla Fondazione Monti Uniti
La Fondazione Monti Uniti di Foggia presenta la mostra “Un Manifesto per il Giorno della Memoria”, dedicata alla commemorazione delle vittime dell’Olocausto. L’esposizione, in programma dal 27 gennaio al 14 febbraio 2026 in via Arpi 152, propone un’interpretazione grafica del tema, offrendo un’occasione di riflessione e memoria attraverso l’arte visiva.
La Fondazione dei Monti Uniti di Foggia celebra il Giorno della Memoria con la mostra tematica ‘Un Manifesto per il Giorno della Memoria’, in programma dal 27 gennaio al 14 febbraio 2026 presso la sede della Fondazione, in via Arpi 152. Il 27 gennaio, data in cui ricorre il Giorno della Memoria.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
'Muselmann' - Mostra al Museo della grafica in occasione del Giorno della memoriaIn occasione del Giorno della Memoria 2026, il Museo della Grafica presenta la mostra
