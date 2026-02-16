All-Star Game di Los Angeles | Edwards MVP guida le USA Stars alla vittoria
Anthony Edwards ha portato le USA Stars alla vittoria durante l’All-Star Game di Los Angeles, grazie a una prestazione da 30 punti. La sua energia e i canestri decisivi hanno fatto la differenza nella partita, che si è giocata davanti a un pubblico di migliaia di tifosi nel Staples Center. La gara di quest’anno ha introdotto un formato nuovo, pensato per rendere più avvincente la competizione.
La 75ª edizione dell’NBA All-Star Game si è distinta per un approccio completamente rinnovato, volto a stimolare l’interesse attraverso un format a mini-torneo. Questo nuovo modello prevede la presenza di tre squadre che si sfidano in partite di 12 minuti con eliminazione diretta, offrendo un’esperienza più coinvolgente e ad alta tensione. Il gran finale, disputatosi tra gli USA Stars e gli USA Stripes, ha visto quest’ultimi prevalere con un punteggio di 47-21, culminando in una sessione piena di emozioni e performance di alto livello. Nel momento della conquista del titolo, il protagonista assoluto è stato **Anthony Edwards**, nominato **MVP della finale**. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
All Star Game, VJ Edgecombe si prende il Rising Stars: mvp e vittoria del suo Team Vince
VJ Edgecombe di Philadelphia ha vinto il premio come miglior giovane e ha portato a casa la vittoria del suo team all'All Star Game.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
