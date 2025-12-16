Natale in Codice torna a Serino | arte incontro e memoria al convento di San Francesco

“Natale in Codice” torna a Serino, portando arte, incontri e memoria al convento di San Francesco. Un’occasione per riscoprire il valore storico e culturale di questo suggestivo luogo, attraverso esibizioni, eventi e testimonianze che rendono omaggio alle radici e alle tradizioni del territorio.

C’è un tempo dell’anno in cui i luoghi sembrano ricordare con maggiore intensità ciò che sono stati e ciò che, forse, potrebbero ancora essere.A Serino, nella frazione di San Giacomo, il Convento di San Francesco torna a farsi dimora di questo tempo sospeso, accogliendo il 19 e 20 dicembre 2025. Avellinotoday.it Giorgia Meloni: 25 settembre: Ho detto tutto La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Natale in Codice: Serino crocevia di arte e visione, ponte culturale tra Irpinia e Firenze - Il Convento di San Francesco, nella frazione San Giacomo di Serino (AV), ospiterà il 19 e20 dicembre 2025 la seconda edizione di “Natale in Codice”, un progetto culturale cheintreccia arte, parola e r ... corriereirpinia.it

Serino (AV): Il presepe vivente - Vivente” è ormai un appuntamento identitario per Serino, capace di coinvolgere volontari, famiglie, associazioni e visitatori da tutta la provincia, trasformando il convento ... irpinia24.it

