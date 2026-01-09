Immigrazione quali sono gli ostacoli per rimpatriare chi ha commesso reati il governo | 7mila espulsioni nel 2025 aumentate del 12%
Nel 2025 sono state circa 7.000 le espulsioni di persone irregolari, con un aumento del 12% rispetto all’anno precedente. Tuttavia, molte di queste decisioni non vengono eseguite, poiché gli eventuali ostacoli legali, amministrativi e pratici rendono difficile il rimpatrio di chi ha commesso reati. Questo scenario evidenzia le complessità e le sfide nel processo di gestione dell’immigrazione e delle espulsioni nel nostro paese.
