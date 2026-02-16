Alex Vinatzer dura 22 secondi | grave errore e poi uscita nello slalom delle Olimpiadi

Alex Vinatzer rappresentava la carta più valida per l'Italia nello slalom maschile delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, ma l'altoatesino è uscito nelle battute iniziali della prima manche, andata in scena sotto una fittissima nevicata sulla pista Stelvio di Bormio. Dopo non essere riuscito a portare a termine la seconda manche del gigante un paio di giorni fa, l'azzurro ha litigato con il tracciato tecnico ideato da Mauro Pini e la sua avventura si è risolta in pochi istanti. Alla sesta porta, dopo appena cinque secondi, è scivolato sul fianco destro: con un bel gesto atletico si rimette prontamente in piedi, il passaggio del cancello è valido e prosegue nella propria azione.