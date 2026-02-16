A che ora partono Alex Vinatzer e gli azzurri oggi nello slalom delle Olimpiadi | n di pettorale tv streaming

Quattro italiani prenderanno parte allo slalom maschile delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, penultima gara del programma di sci alpino per questa edizione dei Giochi. L’appuntamento con l’ultimo evento riservato agli uomini della rassegna a cinque cerchi è per lunedì 16 febbraio sulla pista Stelvio di Bormio: prima manche alle ore 10.00, mentre la seconda andrà in scena alle ore 13.30 con la classica inversione dei trenta. LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DI SCI ALPINO ALLE 10.00 E ALLE 13.30 Alex Vinatzer cercherà di sbalordire: dopo essere uscito nella seconda manche del gigante, l’altoatesino sarà chiamato a ritrovarsi tra i pali stretti e a piazzare una fiammata. 🔗 Leggi su Oasport.it

Alex Vinatzer e gli altri atleti italiani iniziano lo slalom alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 perché vogliono qualificarsi per le medaglie.

Vinatzer e gli altri azzurri gareggiano oggi alle 10 nel gigante di Bormio, perché vogliono conquistare una medaglia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: A che ora parte Franzoni? E Paris? Startlist della discesa maschile; A che ora parte Federica Brignone oggi nel gigante delle Olimpiadi: n. di pettorale, tv, streaming; Brignone e Goggia, a che ora partono nel gigante femminile: numero di pettorale e ordine di gara; A che ora parte Giacomel? E Hofer? Startlist dell'Individuale maschile.

Brignone e Goggia, a che ora partono nel gigante femminile: numero di pettorale e ordine di garaFederica Brignone torna sulla pista Olympia delle Tofane per lo slalom gigante alle Olimpiadi a Cortina. Dopo l’oro conquistato nel SuperG, che sembrava impensabile, Federica punta al bis e assicura d ... corrieredellosport.it

A che ora partono Franzoni, Paris e gli azzurri oggi in combinata: n. di pettorale, tv, streamingInseriti tutti nel primo gruppo di merito, hanno ricevuto in sorte un pettorale tra il 6 ed il 15 i quattro azzurri che saranno impegnati lunedì 9 ... oasport.it

Olimpiadi Milano Cortina 2026, sci alpino: a che ora e dove vedere in tv lo slalom maschile con Alex Vinatzer facebook

MILANO CORTINA | "Attaccare era l'unica opzione, ho cercato di farla a tutta, di dare tutto quello che avevo. Ci ho provato, riparto da questo atteggiamento per lo slalom, cercherò di rifarmi". Lo ha detto, in zona mista a Bormio, Alex Vinatzer, caduto nella seco x.com