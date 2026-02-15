Quando partono Alex Vinatzer e gli azzurri nello slalom delle Olimpiadi | orari esatti n di pettorale tv

Alex Vinatzer e gli altri atleti italiani iniziano lo slalom alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 perché vogliono qualificarsi per le medaglie. La gara si svolge tra due giorni, alle 10:30, con Vinatzer che indossa il pettorale numero 12. La diretta televisiva sarà visibile su Rai2 e Sky Sport, e gli appassionati potranno seguire anche in streaming. Questa competizione rappresenta una delle ultime possibilità per gli azzurri di conquistare un podio a questi Giochi.

Quattro italiani prenderanno parte allo slalom maschile delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, penultima gara del programma di sci alpino per questa edizione dei Giochi. L’appuntamento con l’ultimo evento riservato agli uomini della rassegna a cinque cerchi è per lunedì 16 febbraio sulla pista Stelvio di Bormio: prima manche alle ore 10.00, mentre la seconda andrà in scena alle ore 13.30 con la classica inversione dei trenta. Alex Vinatzer cercherà di sbalordire: dopo essere uscito nella seconda manche del gigante, l’altoatesino sarà chiamato a ritrovarsi tra i pali stretti e a piazzare una fiammata. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando partono Alex Vinatzer e gli azzurri nello slalom delle Olimpiadi: orari esatti, n. di pettorale, tv Quando partono Alex Vinatzer e gli azzurri oggi nello slalom di Adelboden 2026: orari, n. di pettorale, tv Oggi ad Adelboden si svolge lo slalom di Coppa del Mondo di sci alpino. Quando partono Vinatzer e gli azzurri nello slalom di Adelboden 2026: orari, n. di pettorale, tv L’appuntamento di Adelboden 2026 per lo slalom maschile si avvicina. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: A che ora partono Vinatzer e Sala nello slalom della combinata a squadre?; A che ora partono Vinatzer e gli azzurri oggi nel gigante delle Olimpiadi: n. di pettorale, tv, streaming; A che ora partono Franzoni, Paris e gli azzurri oggi in combinata: n. di pettorale, tv, streaming; Dominik Paris non si ritira! Sicure (almeno) altre due stagioni. E i Mondiali di Crans Montana 2027…. Quando partono Alex Vinatzer e gli azzurri nello slalom delle Olimpiadi: orari esatti, n. di pettorale, tvQuattro italiani prenderanno parte allo slalom maschile delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, penultima gara del programma di sci alpino per ... oasport.it A che ora partono Vinatzer e gli azzurri oggi nel gigante delle Olimpiadi: n. di pettorale, tv, streamingQuattro italiani prenderanno parte al gigante maschile delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che andrà in scena sabato 14 febbraio sulla pista ... oasport.it Speranze italiane anche nel super gigante maschile di sci alpino con Alex Vinatzer e Luca De Aliprandini. Occhi puntati anche sullo skeleton femminile facebook MILANO CORTINA | "Attaccare era l'unica opzione, ho cercato di farla a tutta, di dare tutto quello che avevo. Ci ho provato, riparto da questo atteggiamento per lo slalom, cercherò di rifarmi". Lo ha detto, in zona mista a Bormio, Alex Vinatzer, caduto nella seco x.com