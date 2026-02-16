Alex Vinatzer dopo la caduta nello slalom | Sono il perdente dei Giochi Devo diventare più bastardo

Alex Vinatzer si è schiantato nello slalom ai Giochi, e questa sconfitta lo ha portato a dichiarare di essere il perdente della competizione. La caduta è arrivata dopo aver sbagliato anche nella gara di gigante e nella combinata, lasciandolo deluso e determinato a cambiare approccio. Vinatzer ha spiegato che ora deve lavorare per riconquistare la fiducia e migliorare le sue performance.

Uno sciatore si vede dal coraggio. Alex Vinatzer dopo un'Olimpiade disastrosa chiusa con l'uscita nello slalom di Bormio, non cerca scuse e ci mette la faccia: «Nevicava, non era facile ma le condizioni sono uguali per tutti». È raro trovare tanta sincerità in un atleta alle prese con il momento più difficile della sua carriera, riflessioni profonde sotto la fitta nevicata. Era considerato un talento tecnico, ha vinto tre medaglie mondiali, fra le quali un oro lo scorso anno nel parallelo a squadre a Saalbach. Quattro podi in Coppa del Mondo. In questa Olimpiade tutto ha girato storto per il 26enne di Selva di Val Gardena: «Non sono stato sul pezzo per tutti i Giochi e bisogna accettare di non essere stato all'altezza.