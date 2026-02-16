Alessio Lapertosa incanta The Voice Kids

Alessio Lapertosa, il giovane talento di Bari, ha catturato l’attenzione del pubblico durante l’ultima puntata di The Voice Kids, grazie alla sua interpretazione emozionante. A soli 11 anni, il bambino ha dimostrato di avere una voce potente e una presenza scenica sorprendente per la sua età, portando sul palco un brano che ha fatto emozionare i giudici e gli spettatori.

A soli 11 anni, Alessio Lapertosa, giovane talento barese, è tra le rivelazioni più sorprendenti di The Voice Kids. Con un temperamento deciso e una sensibilità musicale fuori dal tempo, ha conquistato pubblico e redazione distinguendosi per eleganza, personalità e autenticità artistica. Alessio canta dall’età di 7 anni e si è fatto conoscere dal grande pubblico grazie a un video diventato virale durante un concerto de Il Volo, occasione in cui è riuscito a duettare con il celebre trio. Un momento che ha segnato l’inizio di un percorso in costante crescita. Alle Blind Auditions di The Voice Kids ha interpretato “Se bruciasse la città”, brano iconico di Massimo Ranieri.🔗 Leggi su Baritoday.it

Il sabato 10 gennaio 2026, Alessia Cecere ha attirato l’attenzione del pubblico di Rai 1 durante la prima puntata delle Blind Auditions di The Voice Kids.

Il 13enne Gabriele Angelo Montalva di Bassano in Teverina ha esordito a The Voice Kids, il talent show di Rai 1 condotto da Antonella Clerici.

Top 15 INCREDIBLE Kids Sing BETTER Than Adults! | The Voice Kids

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.