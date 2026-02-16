Alessio Lapertosa incanta The Voice Kids
Alessio Lapertosa, il giovane talento di Bari, ha catturato l’attenzione del pubblico durante l’ultima puntata di The Voice Kids, grazie alla sua interpretazione emozionante. A soli 11 anni, il bambino ha dimostrato di avere una voce potente e una presenza scenica sorprendente per la sua età, portando sul palco un brano che ha fatto emozionare i giudici e gli spettatori.
A soli 11 anni, Alessio Lapertosa, giovane talento barese, è tra le rivelazioni più sorprendenti di The Voice Kids. Con un temperamento deciso e una sensibilità musicale fuori dal tempo, ha conquistato pubblico e redazione distinguendosi per eleganza, personalità e autenticità artistica. Alessio canta dall’età di 7 anni e si è fatto conoscere dal grande pubblico grazie a un video diventato virale durante un concerto de Il Volo, occasione in cui è riuscito a duettare con il celebre trio. Un momento che ha segnato l’inizio di un percorso in costante crescita. Alle Blind Auditions di The Voice Kids ha interpretato “Se bruciasse la città”, brano iconico di Massimo Ranieri.🔗 Leggi su Baritoday.it
