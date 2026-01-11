Padova Alessia Cecere incanta a The Voice Kids | talento famiglia e cultura nel DNA

Sabato 10 gennaio 2026, Alessia Cecere ha conquistato il pubblico di Rai 1 durante la prima puntata delle Blind Auditions di The Voice Kids. La giovane artista si è esibita davanti a una giuria di eccezione composta da Clementino e Rocco Hunt, Loredana Bertè, Arisa e Nek, dimostrando una maturità interpretativa sorprendente per la sua età. La performance ha catturato l'attenzione dei telespettatori e dei coach, segnando l'inizio di un percorso televisivo e artistico che promette grandi sviluppi. Alessia ha 14 anni ed è nata a Padova, ma le sue radici si estendono ben oltre il Veneto. Con mamma siciliana e papà napoletano, la giovane cantante porta con sé un bagaglio culturale e affettivo molto ricco.

