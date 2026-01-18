Un Angelo a The voice kids il 13enne di Bassano in Teverina incanta tutti | VIDEO

Il 13enne Gabriele Angelo Montalva di Bassano in Teverina ha esordito a The Voice Kids, il talent show di Rai 1 condotto da Antonella Clerici. La sua voce ha colpito il pubblico durante la performance del 17 gennaio, dimostrando talento e sensibilità. Un debutto che ha suscitato emozioni e lasciato un'impressione duratura, confermando il suo potenziale nel panorama musicale giovanile.

Angelo di nome e di fatto. Grazie alla sua voce, il 13enne di Bassano in Teverina Gabriele Angelo Montalva ha fatto il suo debutto, sabato 17 gennaio, sul palco di The voice kids, il talent show di Rai 1 condotto da Antonella Clerici, regalando al pubblico un'esibizione capace di emozionare e.

