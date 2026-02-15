The Voice Kids | Talento sannita a un passo dalla finale Maria Rosaria Rondina emoziona ma è eliminata
Maria Rosaria Rondina, cantante sannita di 12 anni, è stata eliminata dalle semifinali di The Voice Kids, dopo aver emozionato il pubblico con la sua esibizione. Durante la puntata del 15 febbraio 2026 su Rai 1, la giovane ha interpretato “Se piovesse il tuo nome” di Elisa, lasciando il pubblico senza parole. La sua voce ha conquistato tutti, ma purtroppo non è riuscita a raggiungere la finale.
The Voice Kids: la giovane Maria Rosaria Rondina incanta ma si ferma a un passo dalla finale. La dodicenne Maria Rosaria Rondina, talento emergente dal beneventano, ha emozionato il pubblico di Rai 1 con la sua interpretazione di "Se piovesse il tuo nome" di Elisa durante le semifinali di The Voice Kids, giovedì 15 febbraio 2026. Nonostante l'apprezzato performance, la giovane cantante non è riuscita a conquistare un posto nella finalissima del talent show, guidato da Antonella Clerici e con una giuria composta da Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt. Un talento sannita sotto i riflettori nazionali.
Talento sannita alla finale di The Voice Kids: Maria Rosaria Rondina conquista la sfida con Elisa e punta alla vittoria.
Maria Rosaria Rondina, la giovane cantante di Benevento, si gioca la finale di “The Voice Kids”.
The Voice Kids, Maria Rosaria vola in finale
Maria Rosaria Rondina, la dodicenne di Benevento, si prepara a vivere la finalissima di The Voice Kids.
