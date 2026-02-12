Trovata l'auto di Alessandro Giannetti nell'Aniene | operazioni di recupero in corso
Trovata nell’Aniene l’auto di Alessandro Giannetti scomparso da Tivoli. I vigili del fuoco sono sul posto per tirarla fuori dall’acqua. Le operazioni di recupero sono in corso, ma ancora nessuna conferma sulla presenza di eventuali persone all’interno del veicolo. La famiglia aspetta notizie e spera in una soluzione rapida.
Trovata nell'Aniene l'auto di Alessandro Giannetti scomparso da Tivoli. I vigili del fuoco lavorano per recuperarla.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Alessandro Giannetti
Alessandro Giannetti scomparso da Tivoli, trovati targa e paraurti dell’auto vicino a un fiume: ricerche in corso
Le ricerche di Alessandro Giannetti continuano senza sosta.
Ultime notizie su Alessandro Giannetti
Alessandro Giannetti scomparso da Tivoli: ricerche nel fiume Aniene ift.tt/aslRQY0 x.com
Sono stati trovati la targa e il paraurti dell'auto di Alessandro Giannetti - facebook.com facebook
