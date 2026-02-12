Trovata l'auto di Alessandro Giannetti nell'Aniene | operazioni di recupero in corso

Trovata nell’Aniene l’auto di Alessandro Giannetti scomparso da Tivoli. I vigili del fuoco sono sul posto per tirarla fuori dall’acqua. Le operazioni di recupero sono in corso, ma ancora nessuna conferma sulla presenza di eventuali persone all’interno del veicolo. La famiglia aspetta notizie e spera in una soluzione rapida.

Trovata nell'Aniene l'auto di Alessandro Giannetti scomparso da Tivoli. I vigili del fuoco lavorano per recuperarla.

Le ricerche di Alessandro Giannetti continuano senza sosta.

Questa mattina, gli agenti hanno trovato Carla Georgescu senza vita nel suo alloggio all’università nel Lancashire.

Alessandro Giannetti scomparso da Tivoli: ricerche nel fiume Aniene ift.tt/aslRQY0 x.com

Sono stati trovati la targa e il paraurti dell'auto di Alessandro Giannetti - facebook.com facebook