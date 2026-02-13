Sospeso il secondo giorno di ricerche di Alessandro Giannetti nell'Aniene | stop alle operazioni anche domani

Le ricerche di Alessandro Giannetti sono state sospese anche oggi, dopo due giorni di tentativi. La polizia ha trovato un’auto che potrebbe essere la sua sul fondale del fiume Aniene, a pochi chilometri da Tivoli. Le squadre di soccorso non hanno ancora raggiunto il veicolo, ma le operazioni di ricerca si fermeranno anche domani.

Interrotte le ricerche di Alessandro Giannetti, scomparso da Tivoli lo scorso 8 febbraio. Un'auto che potrebbe essere la sua è stata individuato sul fondale dell'Aniene. TIVOLI - NEL FIUME, L'AUTO DEL RAGAZZO SCOMPARSO DOMENICA SCORSA È stata individuata, in località Ponte Lucano, la Wolskwagen Lupo appartenente ad Alessandro Giannetti, il ragazzo scomparso da domenica 8 febbraio scorso.