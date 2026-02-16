Tra i giovani, la tendenza di bere “a strisce” si sta diffondendo rapidamente, spinta dall'interesse verso il consumo alternato di bevande alcoliche e analcoliche. Questa moda, che prevede alternare sorsi di alcol e di bevande senza alcool, si sta facendo strada nelle serate tra amici, spesso accompagnata da discorsi sui rischi e le conseguenze. Un esempio concreto si è visto in alcuni locali dove i ragazzi ordinano cocktail con mescolanze di ingredienti diversi, creando un ritmo di consumo più variato rispetto al passato.

Come si sta diffondendo il digiuno alternato c’è anche la bevuta “alternata”. In particolare, tra i giovani che hanno un rapporto con l’alcol di certo differente rispetto a quello dei loro genitori. Non si può dire che rifuggano lo sballo ma di certo sono in qualche modo “attratti” anche dalla moderazione. E così si afferma un modo di bere “a strisce” o “zebra striping” nel quale vengono alternate bevande alcoliche e analcoliche. E questo sia perché magari devono rimettersi alla guida (e oggi ci sono norme stradali ben più stringenti rispetto ad anni fa), sia per una maggiore attenzione anche al benessere e quindi alla necessità di limitare calorie o comunque evitare gli effetti dannosi di un’assunzione significativa di alcol. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Alcolico-analcolico, tra i giovani spopola la moda del bere “a strisce”

Negli ultimi tempi si è diffusa una tendenza insolita, quella di bere la propria pipì, alimentata da alcune teorie non scientifiche.

Lo studente Luca Bianchi, 16 anni, è stato ricoverato ieri pomeriggio all’ospedale di Milano dopo aver bevuto uno spritz prima di entrare in classe, una moda tra i giovani che si diffonde rapidamente nelle ultime settimane.

Cosa succede dopo 1000 Giorni Senza Bere ALCOL

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.