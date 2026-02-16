Alcolico-analcolico tra i giovani spopola la moda del bere a strisce
Tra i giovani, la tendenza di bere “a strisce” si sta diffondendo rapidamente, spinta dall'interesse verso il consumo alternato di bevande alcoliche e analcoliche. Questa moda, che prevede alternare sorsi di alcol e di bevande senza alcool, si sta facendo strada nelle serate tra amici, spesso accompagnata da discorsi sui rischi e le conseguenze. Un esempio concreto si è visto in alcuni locali dove i ragazzi ordinano cocktail con mescolanze di ingredienti diversi, creando un ritmo di consumo più variato rispetto al passato.
Come si sta diffondendo il digiuno alternato c’è anche la bevuta “alternata”. In particolare, tra i giovani che hanno un rapporto con l’alcol di certo differente rispetto a quello dei loro genitori. Non si può dire che rifuggano lo sballo ma di certo sono in qualche modo “attratti” anche dalla moderazione. E così si afferma un modo di bere “a strisce” o “zebra striping” nel quale vengono alternate bevande alcoliche e analcoliche. E questo sia perché magari devono rimettersi alla guida (e oggi ci sono norme stradali ben più stringenti rispetto ad anni fa), sia per una maggiore attenzione anche al benessere e quindi alla necessità di limitare calorie o comunque evitare gli effetti dannosi di un’assunzione significativa di alcol. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
Argomenti discussi: I cocktail no alcol che possono bere anche gli sportivi, la sfida dei bartender e di una distilleria per le Olimpiadi a Cortina; No-low alcol, dalla moda alla maturità: la sfida culturale degli amari analcolici; Amari analcolici: quando togliere l’alcol non basta più; La Nuova Era Tassoni passa dallo zero.
