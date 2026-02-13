Lo studente Luca Bianchi, 16 anni, è stato ricoverato ieri pomeriggio all’ospedale di Milano dopo aver bevuto uno spritz prima di entrare in classe, una moda tra i giovani che si diffonde rapidamente nelle ultime settimane.

Le tendenze giovanili, se nocive, rischiano di portare ad un autolesionismo incosciente. Una di queste è lo spritz prima di entrare a scuola: stiamo parlando di una moda che coinvolge parecchi studenti al giorno d’oggi. Secondo l’Osservatorio sugli stili di vita, «ragazzi e ragazze, prevalentemente studenti universitari intorno ai 20 anni, consumano regolarmente superalcolici già dalle 9.30 del mattino, prima di iniziare le lezioni o durante le pause didattiche. Lo spritz, cocktail ad alto contenuto alcolico, è diventato il drink più richiesto in questa fascia oraria, con un consumo che spesso non si limita a un singolo bicchiere». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Spritz prima di entrare a scuola: la nuova pericolosissima moda tra i giovani italiani

Argomenti discussi: Quanto alcol si può bere senza fare male; Colazione con lo spritz, la nuova moda dei giovani a Ferrara: Tutto normale; Cronaca di un abisso: il romanzo d'esordio di Giulia Scomazzon è un viaggio dentro l'alcolismo di Alice; SPRITZ A COLAZIONE TRA I GIOVANI. IL MOHRE LANCIA L'ALLARME SUI RISCHI DELLA NORMALIZZAZIONE DEL CONSUMO DI ALCOLICI.

SPRITZ COLAZIONE Spritz a colazione tra i giovani: l’allarme degli esperti sui rischi dell’alcol mattutinoMolti studenti scelgono di iniziare la giornata con uno spritz, già dalle 9.30 del mattino, prima di entrare a scuola o all’università ... statoquotidiano.it

Spritz a colazione tra i ragazzi, il primo alle 9.30. L'allarme degli esperti: «Dalla dipendenza al cancro, ecco cosa si rischia»La nuova moda tra i giovani studenti? Fare colazione con lo spritz, prima di entrare a scuola o andare a lezione all'università. Ma ... msn.com

