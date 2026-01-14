Bere la propria pipì l’assurda moda che spopola Parla Bassetti | Ecco la verità

Negli ultimi tempi si è diffusa una tendenza insolita, quella di bere la propria pipì, alimentata da alcune teorie non scientifiche. Parla Bassetti, esperto nel settore, che chiarisce i rischi e la realtà di questa pratica. Con l’uso crescente di internet e social media, è importante distinguere tra informazioni affidabili e false credenze sulla salute. Ecco cosa c’è da sapere su questa moda che sta attirando l’attenzione online.

Internet e i social network stanno cambiando profondamente anche il modo in cui molte persone si avvicinano alla salute e alle cure mediche. Sempre più spesso, invece di consultare il proprio medico, ci si affida a consigli trovati online o a presunti esperti che promuovono pratiche prive di fondamento scientifico. Tra queste, una delle più controverse e allarmanti è l'urinoterapia, tornata al centro dell'attenzione dopo l'intervento pubblico di un noto specialista.

