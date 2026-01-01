Fuochi di Capodanno Andrea Pucci e concerti | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Ecco alcune delle principali iniziative di stasera a Bergamo e provincia, tra cui il concerto dedicato a Fabrizio De André alla chiesa dei Santi Bartolomeo e Stefano, i tradizionali fuochi di Capodanno a Ponte San Pietro e la performance di Andrea Pucci alla ChorusLife Arena. Un’occasione per vivere momenti di cultura e intrattenimento in modo semplice e rispettoso delle tradizioni locali.

Il “Concerto di Capodanno – De Andrè. cantore degli ultimi” alla chiesa dei Santi Bartolomeo e Stefano a Bergamo, i “Fuochi di Capodanno” a Ponte San Pietro, Andrea Pucci alla ChorusLife Arena, concerti e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di giovedì 1° gennaio, primo dell’anno. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino all’11 gennaio al Piazzale degli Alpini sarà allestita la “Pista di pattinaggio sul ghiaccio”, tutti i giorni per adulti e bambini. Orari: Da lunedì a giovedì: dalle 13 alle 20 Venerdì: dalle 13 alle 23.30 Sabato, domenica e festivi: dalle 10. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

