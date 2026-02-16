Albanian PM seeks to stop judiciary from dismissing ministers

Il primo ministro albanese Edi Rama ha annunciato che il governo apporterà modifiche alla legge per impedire che i ministri vengano rimossi durante un procedimento penale. La decisione nasce dopo che alcuni rappresentanti del governo sono stati coinvolti in indagini giudiziarie, creando tensioni tra l’esecutivo e il sistema giudiziario. Rama ha spiegato che questa mossa mira a garantire stabilità e continuità alle cariche di governo, anche in presenza di inchieste in corso.

A court suspended Rama's deputy, Belinda Balluku, in November following her indictment by Albania's anti-graft prosecutors, known as SPAK, over alleged meddling in a tender for infrastructure projects, which she denies. The case has sparked a dispute between SPAK, which has asked parliament to lift Balluku's immunity to allow her arrest, and Rama, who has complained about judicial overreach, especially with pre-trial detentions. Albania aims to join the European Union by 2030 but the bloc says the country must do more to fight crime and corruption. "The moment a minister is dismissed not only is one person dismissed but the whole work of that institution," Rama told his party lawmakers on Monday, announcing the plan to change the law.