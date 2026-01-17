La Cassazione ha stabilito che i telefoni dell’ex magistrato non devono essere sottoposti a sequestro, ritenendo insufficiente la mancanza di parole chiave e l’assenza di un arco temporale preciso. La decisione si basa sulla necessità di garantire criteri chiari e limitati nel tempo, evidenziando l’importanza di norme precise per interventi di questo tipo. La sentenza evidenzia come la definizione di parametri temporali sia fondamentale nelle procedure di sequestro.

Niente da fare. Mancano le parole chiave. Manca un arco temporale definito, che così come era stato indicato, spalmato su undici anni, era troppo ampio. La Cassazione ha bocciato il ricorso della procura di Brescia per il caso Garlasco, che vede indagato dai magistrati bresciani l’ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, per una presunta corruzione operata dal padre di Andrea Sempio, Giuseppe (il quale avrebbe allungato mazzette, 20-30mila euro, per favorire nel 2017 l’archiviazione del figlio). L’altroieri i giudici della sesta sezione della Suprema Corte hanno cassato il ricorso del procuratore Francesco Prete e della collega pm, Claudia Moregola, contro la decisione del Riesame del 17 novembre, quando i giudici avevano dissequestrato pc, telefoni e tablet di Venditti (oltre che degli ex ufficiali della squadra di polizia giudiziaria pavese, Silvio Sapone e Giuseppe Spoto, non indagati). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - I telefoni dell’ex pm. Stop dalla Cassazione: "Non vanno sequestrati"

