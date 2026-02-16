Albanese e il partito di Giorgia Meloni chiedono di uscire dall’ONU, raccogliendo firme tra i militanti. La proposta mira a ridimensionare il ruolo internazionale dell’organizzazione, sostenendo che le decisioni prese spesso non rappresentano gli interessi italiani. Nel frattempo, alcuni artisti noti per i loro orologi di lusso si sono uniti alla campagna, tra cui Argento e Foglietta, che hanno pubblicamente mostrato il loro sostegno sui social. Si nota come, in questa iniziativa, alcuni si schierino senza mezzi termini e senza nascondere le proprie opinioni politiche.

C’è un limite che la decenza istituzionale non dovrebbe mai valicare, ed è quello in cui il ruolo di “osservatore” super partes si trasforma in quello di megafono della propaganda ideologica. Francesca Albanese, relatrice speciale dell’Onu, quel limite sembra averlo smarrito e travalicato da tempo, travolta da una foga anti-israeliana che nulla ha a che vedere con la missione di equilibrio che il suo incarico richiederebbe. Albanese “fuori catalogo”: la mobilitazione di FdI. Dunque, come ultimo atto, di fronte a una deriva che danneggia l’immagine dell’Italia e la credibilità delle organizzazioni internazionali, Fratelli d’Italia ha deciso di passare dalle parole ai fatti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Albanese, FdI raccoglie le firme: “Via dall’Onu”. E spuntano i soliti artisti col Rolex: dalla Argento alla Foglietta

