FdI contro Francesca Albanese | Via dall’Onu

« Francesca Albanese non dovrebbe restare un minuto di più a ricoprire il ruolo di rapporteur dell'ONU». Lo dichiarano i deputati di Fratelli d'Italia Francesco Filini e Sara Kelany: «Dopo le intemerate su Hamas come movimento di resistenza e addirittura le sconcertanti e vergognose dichiarazioni sull'assalto alla redazione de La Stampa, definita un "monito" per i giornalisti, oggi apprendiamo che nel 2022 partecipava ad una conferenza dal titolo "16 anni di assedio a Gaza" assieme a soggetti vicini a Hamas. In sala presente addirittura un esponente del jihad islamico». L'interrogazione di FdI.