FdI contro Francesca Albanese | Via dall’Onu
« Francesca Albanese non dovrebbe restare un minuto di più a ricoprire il ruolo di rapporteur dell’ONU». Lo dichiarano i deputati di Fratelli d’Italia Francesco Filini e Sara Kelany: «Dopo le intemerate su Hamas come movimento di resistenza e addirittura le sconcertanti e vergognose dichiarazioni sull’assalto alla redazione de La Stampa, definita un “monito” per i giornalisti, oggi apprendiamo che nel 2022 partecipava ad una conferenza dal titolo “16 anni di assedio a Gaza” assieme a soggetti vicini a Hamas. In sala presente addirittura un esponente del jihad islamico». L’interrogazione di FdI. 🔗 Leggi su Open.online
Argomenti simili trattati di recente
Francesca Albanese ha sgridato il Sindaco perché chiedeva che fosse liberato. Oggi alle 18:30 ad #Atreju ci sarà Rom Braslavski, israeliano. Aveva 19 anni quando fu rapito il 7 ottobre 2023, durante il massacro al festival musicale Nova, da terroristi di Hama - facebook.com Vai su Facebook
@Capezzone e la professoressa Di Cesare discutono di violenza nelle strade e di Francesca Albanese #FARWEST ora su @RaiTre bit.ly/RAI3diretta Vai su X
FdI contro Francesca Albanese: «Via dall’Onu» - L'attacco dei deputati dopo l'articolo del tempo sulla sua partecipazione a una conferenza stampa con soggetti vicini ad Hamas ... Riporta msn.com