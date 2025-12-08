Francesca Albanese a un convegno con due leader di Hamas FdI | Venga subito rimossa dall’Onu

“Quando nel 2022 la regina ProPal Francesca Albanese partecipa alla conferenza ’16 Years of Siege on Gaza: Impact and Prospects’, tra i relatori c’erano anche due dei volti più noti di Hamas, Bassem Naim e Ghazi Hamad. Non solo, nel tavolo d’onore c’era uno dei volti più strategici del terrorismo palestinese, colui che è stato visto letteralmente a braccetto con Islam Haniyeh e Yaya Sinwar, nonché in eventi dal titolo ‘Resistenza Islamica – Hamas. Governatorato di Khan Yunis’ e con indosso la sciarpa su cui compariva la scritta ‘Comitato Amministrativo Locale’. Ma anche vicino a Abu Hilal, leader del Palestinian Freedom Movement – Al-Ahrar, figura centrale del gruppo e considerata il principale punto di collegamento di Al-Ahrar con le altre organizzazioni palestinesi attive a Gaza”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

