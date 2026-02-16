Alba Parietti svela da dove nasce la rabbia più grande | Non dal perdere l' amore o un’amicizia importante ma
Alba Parietti spiega che la sua rabbia più forte deriva dal scoprire di essere stata ingannata ancora una volta, e non dalla fine di un legame affettivo importante. La showgirl ha condiviso questa riflessione sui social, aggiungendo che ogni volta si sente delusa quando si rende conto di essere stata tradita. Un esempio concreto, ha raccontato, è stato il momento in cui ha scoperto che qualcuno le aveva nascosto un dettaglio fondamentale, facendola sentire tradita di nuovo.
"Nella sconfitta c'è quell'angoscia che provavi da bambino per il male ricevuto senza capirne il perché e ti senti fragile", scrive la torinese "Aver dato ancora opportunità sapendo che la persona a cui la dai non vale nulla e tu lo sapevi già. La truffa affettiva non ti ruba solo una persona che evidentemente non esiste, ti ruba per un attimo la fiducia in te stesso. È lo scarto tra quello che avevi capito, elaborato e quello che, nonostante tutto, hai temuto", prosegue. "La paura arriva prima della ragione e ti porta in un territorio che non ti somiglia, ed è questo che fa male: non riconoscerti per un istante.
