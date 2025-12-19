Innamorati di un cane ti ripagherà senza domandarsi chi sei | Alba Parietti il grande amore e la paura per il suo cagnolino Venghi

"Da quando ero piccola gli animali hanno reso allegra e piena di significato la mia vita, come capita solo con i grandi indimenticabili affetti". Alba Parietti ha parlato ancora una volta in questi giorni del suo grande amore per i cani e spiegando a tutti, attraverso i suoi canali social, quello. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Leggi anche: Alba Parietti celebra la performance di Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle: "L’araba fenice risorge, sei una regina"

Leggi anche: Il pilota della Ferrari ha usato il suo cagnolino Leo come messaggero d’amore per chiedere la mano alla sua fidanzata

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Neruda adottato!!! E anche questo meraviglioso amico ha trovato la sua famiglia ideale! Barbara e family erano in realtà venuti per un altro cane ma si sono facilmente innamorati di Neru dopo che lo hanno visto interagire con i piccoli di casa! Già perché Neru - facebook.com facebook