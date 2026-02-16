Al via l’efficientamento energetico degli immobili di edilizia residenziale pubblica dell' Ater

L’Ater di Pescara ha aperto una gara per migliorare l’efficienza energetica delle sue abitazioni pubbliche, un passo deciso per ridurre i consumi e le bollette. La decisione nasce dall’esigenza di rendere più sostenibili gli alloggi e di ridurre le emissioni di gas serra. La procedura si svolge tramite un accordo di project financing, coinvolgendo aziende specializzate nel settore. Questo intervento riguarda circa 1.200 appartamenti distribuiti in diverse zone della città. La manovra si inserisce nel quadro del Pnrr, con l’obiettivo di modernizzare il patrimonio immobiliare pubblico.

Al via la gara in project financing per gli interventi nelle case popolari di Pescara dell'Ater con fondi derivanti dal Pnrr Al via la gara in project financing per l'efficientamento energetico degli immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell'Ater di Pescara nell'ambito del Pnrr – Missione 7 RePower.Il valore complessivo di investimento è pari a 22.216.614,98 di euro per il lotto 1 e 21.712.664,21 di euro per il lotto 2. L'operazione è interamente coperta da contributi pubblici e cofinanziamento privato, senza oneri diretti a carico dell'Ente. Nel dettaglio: lotto 1 14.440.