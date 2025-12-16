Edilizia residenziale pubblica 86 edifici del Comune verranno ristrutturati per l' efficientamento energetico
Il Comune di Milano ha avviato un importante progetto di ristrutturazione di 86 edifici di edilizia residenziale pubblica, finalizzato all’efficientamento energetico. L’intervento mira a migliorare le performance degli immobili, ridurre i consumi e le emissioni, garantendo un miglioramento della qualità abitativa per i cittadini coinvolti.
Efficientare dal punto di vista energetico alcuni stabili di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Milano. Si tratta dell'operazione approvata dalla Giunta e che coinvolgerà 86 edifici con sei progetti attivati in partenariato pubblico-privato, con la collaborazione di MM. I. Milanotoday.it
A Termoli spunta l'idea di un nuovo complesso residenziale. Saranno 86 appartame...
Edilizia pubblica, Rimini accelera: in arrivo nuove regole e criteri per le assegnazioni - Gianfreda: “Direttive già impartite agli uffici, presto la revisione del regolamento casa” ... altarimini.it
Edilizia residenziale pubblica, la Toscana stanzia 1 milione di euro per i Comuni - Le richieste di contributo, nel rispetto dei requisiti, dei termini e condizioni fissati nell'avviso pubblico saranno finanziate tenendo conto dell'ordine di arrivo e fino a esaurimento delle risorse ... lanazione.it
Per chi ha presentato la domanda per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (case popolari), è stato pubblicato il quinto elenco delle domande complete e quelle carenti della documentazione che dovranno essere integrate entro il 29 dicembre. shorturl.at x.com
Per coloro che hanno presentato la domanda per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (case popolari), è stato pubblicato il quinto elenco delle domande complete delle dichiarazioni relative ai requisiti d'accesso e quelle carenti della documentazione c - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.