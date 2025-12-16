Edilizia residenziale pubblica 86 edifici del Comune verranno ristrutturati per l' efficientamento energetico

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Milano ha avviato un importante progetto di ristrutturazione di 86 edifici di edilizia residenziale pubblica, finalizzato all’efficientamento energetico. L’intervento mira a migliorare le performance degli immobili, ridurre i consumi e le emissioni, garantendo un miglioramento della qualità abitativa per i cittadini coinvolti.

Immagine generica

Efficientare dal punto di vista energetico alcuni stabili di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Milano. Si tratta dell'operazione approvata dalla Giunta e che coinvolgerà 86 edifici con sei progetti attivati in partenariato pubblico-privato, con la collaborazione di MM. I. Milanotoday.it

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

A Termoli spunta l'idea di un nuovo complesso residenziale. Saranno 86 appartame...

Video A Termoli spunta l'idea di un nuovo complesso residenziale. Saranno 86 appartame...

Edilizia pubblica, Rimini accelera: in arrivo nuove regole e criteri per le assegnazioni - Gianfreda: “Direttive già impartite agli uffici, presto la revisione del regolamento casa” ... altarimini.it

Edilizia residenziale pubblica, la Toscana stanzia 1 milione di euro per i Comuni - Le richieste di contributo, nel rispetto dei requisiti, dei termini e condizioni fissati nell'avviso pubblico saranno finanziate tenendo conto dell'ordine di arrivo e fino a esaurimento delle risorse ... lanazione.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.