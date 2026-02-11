L’amministrazione di Altidona sta portando avanti un piano di efficientamento energetico per le luci pubbliche. L’obiettivo è migliorare la sicurezza e rendere la città più luminosa senza sprechi. I lavori stanno coinvolgendo tutto il territorio comunale, con l’installazione di nuove luci a basso consumo. La città cambia volto e diventa più moderna.

Una città che cambia volto, luminosa, sicura ed efficiente. Questo l’obiettivo perseguito dall’amministrazione di Altidona, che sta realizzando il piano di efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica, su tutto il territorio comunale. Dal centro storico alla costa, passando per quartieri e parchi, più della metà del territorio comunale è già stata interessata dagli interventi. In questo contesto, si è appena concluso quello al Quartiere degli Artisti, nella zona Marina. Il percorso di efficientamento intrapreso, fa seguito all’adesione del Comune (nel 2024) alla convenzione Consip Servizio Luce 4, che disciplina la gestione degli impianti di illuminazione pubblica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Illuminazione pubblica, efficientamento energetico in corso

Il Comune di Milano ha avviato un importante progetto di ristrutturazione di 86 edifici di edilizia residenziale pubblica, finalizzato all'efficientamento energetico.

Laterina Pergine avvia un progetto di efficientamento energetico della rete di illuminazione pubblica.

