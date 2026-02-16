Al via l' edizione 2026 di Biogem Musica il concerto del pianista italo-svedese Olaf John Laneri

Olaf John Laneri, il pianista italo-svedese, apre la rassegna Biogem Musica a Ariano Irpino, portando in città un concerto che richiama molti appassionati. La manifestazione, arrivata alla sua edizione 2026, si svolge nel teatro locale e presenta un programma ricco di musica classica. Laneri si esibisce con un repertorio scelto appositamente per questa occasione, attirando l’attenzione di pubblico e critica. La scelta del concerto si inserisce in una serie di eventi organizzati dal Maestro Nazzareno Carusi, recentemente nominato Sovrintendente del Teatro Petruzzelli di Bari.

Il primo concerto della nuova edizione della rassegna si terrà venerdì 20 febbraio alle ore 17.00 presso l’Aula Magna ‘Emmanuele Emanuele’ di Biogem, ad Ariano Irpino. Protagonista sarà il pianista italo-svedese Olaf John Laneri, il quale ritorna in Irpinia dopo aver già incantato il pubblico di Biogem durante l’edizione 2023 dell’annuale meeting Le Due Culture. Tra i pianisti di più grande talento e qualità del nostro tempo, Laneri si è affermato nel mondo musicale nazione e internazionale con interpretazioni raffinate dei più grandi compositori della storia della musica, in primis Brahms e Beethoven, autore costantemente presente nei suoi programmi.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

