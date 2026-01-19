Valentino, icona della moda italiana, ha lasciato un segno indelebile nel panorama internazionale. Attraverso le sue creazioni, ha interpretato e valorizzato il desiderio femminile, diventando un punto di riferimento per molte muse, tra cui Jackie Kennedy e Sophia Loren. La sua arte sartoriale ha saputo unire eleganza e raffinatezza, contribuendo a definire un'epoca e lasciando un'eredità duratura nel mondo della moda.

AGI - Il mondo della moda perde il suo ultimo "Imperatore". Non se ne va solo un couturier; scompare l'uomo che ha trasformato il desiderio femminile in un'architettura di seta, chiffon e quell'inarrivabile sfumatura di rosso che porterà per sempre il suo nome. Per Valentino, la moda non è mai stata una questione di tendenze passeggere o di provocazioni concettuali. Il suo è stato un atto d'amore verso la donna. “Ho sempre amato le donne. Ho cercato di renderle belle, e se ci sono riuscito, è stato il più grande onore della mia vita”, amava sempre dire. Osservava le donne con l'occhio di un esteta rinascimentale. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Valentino e le sue muse: da Jackie Kennedy a Sophia Loren

