Nel cuore di Napoli, il mito di Sophia Loren torna protagonista in musica. Alla stampa è stato presentato “Celebrando Sophia Loren”, un concerto che si terrà a febbraio al Teatro Augusteo. Sul palco saliranno il tenore Pasquale Esposito e il direttore d’orchestra Carlo Ponti, pronti a rendere omaggio alla diva italiana con un programma ricco di emozioni. La città si prepara a rivivere le sue storie, tra musica e ricordi, in un evento che promette di catturare l’attenzione di tutti gli amanti della grande attrice e del bel canto.

Un appuntamento di grande valore simbolico e artistico, che affida alla musica il compito di rendere omaggio a Sophia Loren, figura cardine dell’immaginario cinematografico mondiale e incarnazione di un’Italia elegante, popolare e colta. Sul palcoscenico dell’Augusteo si incontrano due percorsi umani e artistici di respiro internazionale: quello di Pasquale Esposito, voce napoletana amatissima negli Stati Uniti, e quello del Maestro Carlo Ponti, figlio della Loren, chiamato a trasformare il tributo in un gesto intimo, autentico, condiviso. “Celebrando Sophia Loren” si configura come un viaggio emotivo e musicale, dove cinema e lirica, canzone d’autore e memoria si intrecciano in un racconto in note di rara intensità. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Sophia Loren, il mito in musica a febbraio all’Augusteo

Approfondimenti su Sophia Loren

Sophia Loren, icona internazionale e simbolo di Napoli, ha condiviso un messaggio speciale rivolto alla città.

Durante la puntata di Domenica In del 18 gennaio 2026, Carlo Ponti Jr, direttore d’orchestra e figlio di Sophia Loren, ha condiviso il suo rapporto con l’attrice, sottolineando la sua vitalità e il forte legame familiare.

