Firenze Ponte al Pino | chiusure e divieti di viabilità per i lavori di sostituzione

A Firenze, sono in corso lavori di sostituzione del ponte al Pino da parte di Rfi, che comportano chiusure e divieti di viabilità nella zona. Le modifiche temporanee sono necessarie per garantire la sicurezza durante le operazioni di intervento. Si consiglia di verificare le indicazioni ufficiali e pianificare di conseguenza gli spostamenti.

Ponte al Pino anno zero. Via Pacinotti al bivio: Spaventati dai lavori. Il sogno è l’area pedonale; Lavori stradali, ecco i cantieri della settimana; Firenze paralizzata, cantieri ovunque e trasporto pubblico al collasso. E nel 2026 sarà ancor peggio... La denuncia delle organizzazioni sindacali del trasporto pubblico; Il traffico cittadino alle prese con le chiusure.

firenze ponte pino chiusureSostituzione Ponte al Pino: scattata la chiusura verso via Masaccio. Funaro: 'Opera non più rinviabile' - La chiusura, in atto da sabato 27 dicembre, rientra nei lavori preliminari alla realizzazione del nuovo Ponte al Pino a Firenze da parte di ... 055firenze.it

firenze ponte pino chiusureLavori di Rfi a Ponte al Pino - Intervento di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza dell’infrastruttura, considerata ‘a fine vita' ... nove.firenze.it

firenze ponte pino chiusurePonte al Pino, proseguono i lavori preliminari. Ecco tutti i nuovi divieti - Via dei Pilastri : anche in questo caso si tratta dello smontaggio di un ponteggio con l’istituzione, lunedì 13 gennaio (orario 9- msn.com

