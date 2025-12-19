Hanno preso il via i lavori di riqualificazione della segnaletica e per migliorare la sicurezza e la viabilità di via Kennedy e via Melorio, due strade al confine tra i comuni di Santa Maria Capua Vetere e Curti.Così il sindaco di Curti Antonio Raiano: “L’attività, a cura del Comune di Santa. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Via ai lavori di riqualificazione per due strade al confine

