Al teatro Fenaroli di Lanciano Miriam Mesturino è La locandiera di Goldoni
Il teatro Fenaroli di Lanciano ospita giovedì 19 febbraio alle 21 Miriam Mesturino in scena con “La locandiera” di Goldoni, dopo che la compagnia ha annunciato l’evento a causa di un episodio di maltempo che aveva rischiato di annullare lo spettacolo.
Giovedì 19 febbraio, alle ore 21, al teatro Fenaroli di Lanciano, Miriam Mesturino è “La locandiera”, nel testo di Carlo Goldoni, per la regia di Enrico Fasella. Un allestimento firmato da Torino Spettacoli. Mirandolina è una donna acuta, indipendente e astuta nel gestire la sua locanda e gli uomini che vi gravitano attorno: un conte spendaccione, un marchese decadente, un cavaliere misogino e Fabrizio, fedele innamorato. Un intreccio vivace, ricco di ironia e dinamiche comiche che mettono a nudo vanità e debolezze con sorprendente attualità. I biglietti sono in vendita al botteghino del teator e sul circuito Ciaotickets.🔗 Leggi su Chietitoday.it
Goldoni a Torino: in scena "La Locandiera", capolavoro brillantissimo con Miriam Mesturino
Teatro per bambini al Fenaroli di Lanciano con "Pollicino Dorè"
Domenica pomeriggio al teatro Fenaroli di Lanciano va in scena “Pollicino Dorè”.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
