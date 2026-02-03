Teatro per bambini al Fenaroli di Lanciano con Pollicino Dorè

Domenica pomeriggio al teatro Fenaroli di Lanciano va in scena “Pollicino Dorè”. Lo spettacolo, prodotto da Proscenio Teatro, inizia alle 17. La storia è adattata da Marco Renzi e diretta da Stefano Tosoni, con Elena Cupidio ed Enrico Verdicchio nel cast. Un appuntamento dedicato ai bambini, che potranno vivere un’ora di divertimento e avventura.

Teatro per bambini, domenica 8 febbraio, alle ore 17, al Fenaroli di Lanciano, con lo spettacolo "Pollicino Dorè", una produzione Proscenio Teatro, su testo di Marco Renzi, per la regia di Stefano Tosoni, con Elena Cupidio ed Enrico Verdicchio. Lo spettacolo è adatto a bambini dai 5 anni.

