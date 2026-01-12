Teatro Verdi di San Severo stagione 2025 2026 | in scena Michele Riondino con ' Art'

Il Teatro Verdi di San Severo ospita lunedì 19 gennaio alle 21 lo spettacolo ‘Art’, scritto da Yasmina Reza, con Michele Riondino, Michele Sinisi e Daniele Parisi. La rappresentazione fa parte della stagione teatrale 2025/2026 e offre un’occasione per apprezzare un’opera teatrale di rilievo, in un contesto culturale di qualità. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di teatro e per chi desidera vivere un’esperienza culturale nel cuore di San Se

Lunedì 19 gennaio al Teatro Comunale Giuseppe Verdi di San Severo alle 21 va in scena Michele Riondino con lo spettacolo 'Art' di Yasmina Reza e con Michele Sinisi e Daniele Parisi. Le scene sono di Vito Giuseppe Zito, i costumi di Silvia Segoloni e la regia Michele Riondino.

