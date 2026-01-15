Lo sparo dell’archibugio identità di una comunità | sabato il Gran Galà al Teatro Siani

Sabato al Teatro Siani si terrà il Gran Galà dedicato al “Sparo dell’archibugio”, un evento che celebra l’identità e la storia della comunità dei Pistonieri-Archibugieri Santa Maria del Rovo (SMR). Un’occasione per approfondire il percorso di questa associazione, dalla sua nascita alle evoluzioni nel tempo, attraverso un racconto corale che valorizza i suoi valori e le sue tradizioni.

Un racconto corale sulla nascita, l'evoluzione e la storia valoriale dell'associazione Pistonieri-Archibugieri Santa Maria del Rovo (SMR). Il Gran Galà, che si terrà sabato prossimo, 17 gennaio 2026, alle ore 20.30, al Teatro Siani (corso Umberto I, 288 a Cava de' Tirreni), rappresenta il momento conclusivo dei festeggiamenti per il 50° anniversario della nascita dell'associazione Santa Maria del Rovo e, allo stesso tempo, il volano dei futuri progetti del gruppo. Durante la serata saranno presentate le iniziative realizzate nel corso dell'anno – tutte riconducibili al progetto culturale " Fuoco! Pistonieri, armati di valori " – e i nuovi appuntamenti che impegneranno il casale.

