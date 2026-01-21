L’ultimo desiderio di Ornella Vanoni è realtà | l’aiuola davanti al Piccolo Teatro di Milano

Milano ha realizzato un gesto di memoria e affetto nei confronti di Ornella Vanoni, scomparsa nel novembre 2025. L’8 gennaio 2026, durante una puntata di Che Tempo Che Fa, è stato svelato l’omaggio alla cantante: l’aiuola davanti al Piccolo Teatro. Questa iniziativa rappresenta un modo semplice e rispettoso per onorare il suo contributo alla cultura e alla musica italiana.

Milano ha esaudito l’ultimo desiderio di Ornella Vanoni. Il 18 gennaio 2026, durante lo speciale di Che Tempo Che Fa intitolato Ornella senza fine, il conduttore Fabio Fazio ha svelato al pubblico l’omaggio che la città ha dedicato alla leggendaria cantante scomparsa il 21 novembre 2025 all’età di 91 anni. Si tratta di un’aiuola posta in largo Greppi, proprio davanti al Piccolo Teatro Strehler, il luogo che è stato la culla artistica dell’interprete milanese. La scelta della location, dunque, non è casuale. E’ proprio qui, infatti che, sotto la guida del regista Giorgio Strehler, che nasce 1957 il mito della cantante della mala. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - L’ultimo desiderio di Ornella Vanoni è realtà: l’aiuola davanti al Piccolo Teatro di Milano Milano dedica un’aiuola a Ornella Vanoni: «Era il suo desiderio: ci teneva molto e ne sarebbe orgogliosa»A Milano, un’aiuola in largo Greppi vicino al Piccolo Teatro Strehler sarà dedicata a Ornella Vanoni, in memoria della cantante e interprete. Esaudito il desiderio di Ornella Vanoni, pronta l'aiuola intitolata alla cantanteMilano rende omaggio a Ornella Vanoni con l’installazione di una targa commemorativa in un’aiuola di fronte al Piccolo Teatro Strehler, in largo Greppi. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Rockstar esaudisce l’ultimo desiderio di un malato terminale di giocare in anteprima a GTA 6; Il Gatto con gli stivali 2: l'ultimo desiderio; GTA 6 giocato in anticipo: l'ultimo desiderio di un grande fan; Il film di animazione stasera in TV: Il gatto con gli stivali 2-L’ultimo desiderio sabato 17 gennaio 2026. Il gatto con gli stivali 2 - L'ultimo desiderio, come finisce e la trama del filmUn’avventura animata sorprendentemente matura: trama, significato e finale di Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio. tag24.it Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio, Italia 1/ Trama e cast del sequel, oggi 17 gennaio 2026Il gatto con gli stivali 2 - L'ultimo desiderio, in onda oggi, sabato 17 gennaio, su Italia 1 alle 21.20, è un film d'animazione di Joel Crawford. ilsussidiario.net Le domeniche sono ancora più magiche con il nostro Kids Club! Zootropolis il 18 gennaio Kung Fu Panda 4 il 25 gennaio Il Gatto con gli Stivali 2 - L'ultimo desiderio il 2 febbraio Tre weekend, tre storie imperdibili. Noi di UCI ti aspettiamo per vivere il ci - facebook.com facebook Prossimi Kids Club: Zootropolis il 18/01 Kung Fu Panda 4 il 25/01 Il Gatto con gli Stivali 2 - L'ultimo desiderio il 2/02 A partire da 4,50€ Con SKIN UCIcard il biglietto parte da 3,90€ I film Kids Club sono disponibili anche in versione Autism Friendly Scr x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.