L’ultimo desiderio di Ornella Vanoni è realtà | l’aiuola davanti al Piccolo Teatro di Milano

Milano ha realizzato un gesto di memoria e affetto nei confronti di Ornella Vanoni, scomparsa nel novembre 2025. L’8 gennaio 2026, durante una puntata di Che Tempo Che Fa, è stato svelato l’omaggio alla cantante: l’aiuola davanti al Piccolo Teatro. Questa iniziativa rappresenta un modo semplice e rispettoso per onorare il suo contributo alla cultura e alla musica italiana.

Milano ha esaudito l’ultimo desiderio di Ornella Vanoni. Il 18 gennaio 2026, durante lo speciale di Che Tempo Che Fa intitolato Ornella senza fine, il conduttore Fabio Fazio ha svelato al pubblico l’omaggio che la città ha dedicato alla leggendaria cantante scomparsa il 21 novembre 2025 all’età di 91 anni. Si tratta di un’aiuola posta in largo Greppi, proprio davanti al Piccolo Teatro Strehler, il luogo che è stato la culla artistica dell’interprete milanese. La scelta della location, dunque, non è casuale. E’ proprio qui, infatti che, sotto la guida del regista Giorgio Strehler, che nasce 1957 il mito della cantante della mala. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Milano dedica un’aiuola a Ornella Vanoni: «Era il suo desiderio: ci teneva molto e ne sarebbe orgogliosa»A Milano, un’aiuola in largo Greppi vicino al Piccolo Teatro Strehler sarà dedicata a Ornella Vanoni, in memoria della cantante e interprete.

Esaudito il desiderio di Ornella Vanoni, pronta l'aiuola intitolata alla cantanteMilano rende omaggio a Ornella Vanoni con l’installazione di una targa commemorativa in un’aiuola di fronte al Piccolo Teatro Strehler, in largo Greppi.

