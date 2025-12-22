Pirandello nelle scuole del mondo il concorso Uno nessuno e centomila diventa oggetto di ricerca internazionale

Il concorso internazionale “Uno, nessuno e centomila” di Agrigento si distingue come un importante strumento di educazione e formazione. Oltre a promuovere il teatro tra i giovani, rappresenta un'opportunità di confronto e ricerca a livello internazionale, coinvolgendo scuole e università di diversi paesi. La sua valenza educativa e culturale ne rafforza il ruolo come spazio di crescita e di valorizzazione del pensiero pirandelliano.

Il concorso internazionale "Uno, nessuno e centomila" di Agrigento non è solo una competizione teatrale, ma ormai un laboratorio educativo riconosciuto anche in ambito accademico. Lo dimostra un progetto di dottorato di ricerca internazionale in cotutela tra l'Université de Lille e l'Università.

