Questa sera torna MasterChef Italia con la gara che si fa sempre più intensa. Nove concorrenti rimasti in corsa continuano a sfidarsi tra piatti di culture e sapori diversi. La sfida si fa più difficile, e il viaggio tra cucine di tutto il mondo si fa sempre più coinvolgente.

In onda questa sera. Gli aspiranti chef rimasti in gara sono nove e la corsa di MasterChef Italia entra sempre più nel vivo, trasformandosi in un vero e proprio viaggio intorno al mondo. Questa sera, g iovedì 5 febbraio, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli guideranno la Masterclass alla scoperta di ingredienti, culture e tradizioni provenienti da ogni angolo del pianeta. Si comincerà con una Mystery Box dal forte valore simbolico, una sfida multiculturale in cui gli aspiranti chef cucineranno a quattro mani insieme a nove donne di diverse nazionalità, tirocinanti del ristorante Roots di Modena. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - MasterChef Italia: la gara continua con un viaggio tra culture e sapori dal mondo

Approfondimenti su MasterChef Italia

Stasera torna Masterchef Italia con la sua 15ª edizione, portando nuove sfide, ospiti e sorprese.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su MasterChef Italia

Argomenti discussi: MasterChef, arriva la Top Ten: attesissima la prova di pasticceria di Iginio Massari; MasterChef Italia, giovedì 29 gennaio: primo traguardo per i cuochi amatoriali; MasterChef: cosa è successo nella puntata del 29 gennaio 2026; MasterChef Italia 15, stasera in tv l'ottava puntata: le anticipazioni.

MasterChef Italia: la gara continua con un viaggio tra culture e sapori dal mondoGli aspiranti chef rimasti in gara sono nove e la corsa di MasterChef Italia entra sempre più nel vivo, trasformandosi in un vero e ... 361magazine.com

MasterChef Italia stasera farà il giro del mondo: tra fiordi norvegesi, amici e un progetto specialissimoTutte le anticipazioni di una puntata unica: perché? I magnifici 9 concorrenti rimasti in Masterclass sono pronti ... msn.com

MasterChef Italia facebook

Nella prova più temuta di ogni edizione di Masterchef Italia Iginio Massari ha presentato la sua Saint Honorè alla milanese: ecco come prepararla a casa x.com