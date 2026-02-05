MasterChef Italia | la gara continua con un viaggio tra culture e sapori dal mondo

Da 361magazine.com 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera torna MasterChef Italia con la gara che si fa sempre più intensa. Nove concorrenti rimasti in corsa continuano a sfidarsi tra piatti di culture e sapori diversi. La sfida si fa più difficile, e il viaggio tra cucine di tutto il mondo si fa sempre più coinvolgente.

In onda questa sera. Gli aspiranti chef rimasti in gara sono nove e la corsa di MasterChef Italia entra sempre più nel vivo, trasformandosi in un vero e proprio viaggio intorno al mondo. Questa sera, g iovedì 5 febbraio, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli guideranno la Masterclass alla scoperta di ingredienti, culture e tradizioni provenienti da ogni angolo del pianeta. Si comincerà con una Mystery Box dal forte valore simbolico, una sfida multiculturale in cui gli aspiranti chef cucineranno a quattro mani insieme a nove donne di diverse nazionalità, tirocinanti del ristorante Roots di Modena. 🔗 Leggi su 361magazine.com

masterchef italia la gara continua con un viaggio tra culture e sapori dal mondo

© 361magazine.com - MasterChef Italia: la gara continua con un viaggio tra culture e sapori dal mondo

Approfondimenti su MasterChef Italia

Natale in tavola: un viaggio nei sapori d’Italia tra tradizione e identità

Masterchef Italia 15, da stasera riparte la gara

Stasera torna Masterchef Italia con la sua 15ª edizione, portando nuove sfide, ospiti e sorprese.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su MasterChef Italia

Argomenti discussi: MasterChef, arriva la Top Ten: attesissima la prova di pasticceria di Iginio Massari; MasterChef Italia, giovedì 29 gennaio: primo traguardo per i cuochi amatoriali; MasterChef: cosa è successo nella puntata del 29 gennaio 2026; MasterChef Italia 15, stasera in tv l'ottava puntata: le anticipazioni.

masterchef italia la garaMasterChef Italia: la gara continua con un viaggio tra culture e sapori dal mondoGli aspiranti chef rimasti in gara sono nove e la corsa di MasterChef Italia entra sempre più nel vivo, trasformandosi in un vero e ... 361magazine.com

masterchef italia la garaMasterChef Italia stasera farà il giro del mondo: tra fiordi norvegesi, amici e un progetto specialissimoTutte le anticipazioni di una puntata unica: perché? I magnifici 9 concorrenti rimasti in Masterclass sono pronti ... msn.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.