Ad Atessa si celebra la Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali | il programma

Da chietitoday.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla Pro Loco Val di Sangro di Atessa si svolge la celebrazione della Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali. L’evento si tiene sabato 7 febbraio alle 17, nel teatro A. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Atessa, coinvolge la comunità locale nel riscoprire e valorizzare il patrimonio linguistico della zona.

La Pro Loco Val di Sangro Atessa Aps, con il patrocinio del Comune di Atessa, celebra la Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali, sabato 7 febbraio, alle ore 17, al teatro A. Di Iorio di Atessa. L'evento sarà dedicato alla presentazione del libro "Parole d'Abruzzo" di Daniela.🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Giornata nazionale del dialetto

Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali 2026

Il 17 gennaio 2026 si celebra la Giornata Nazionale del Dialetto e delle Lingue Locali, un’occasione per riflettere sull’importanza del patrimonio linguistico italiano.

Sarmato celebra la Giornata del Dialetto: tradizione e lingue del mondo in via Centrale

Il Comune di Sarmato partecipa alla Giornata del Dialetto e delle lingue locali, in programma il 17 gennaio 2026.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Giornata nazionale del dialetto

Argomenti discussi: Inaugurato il primo Museo dell’Ambiente e dell’Economia Circolare d’Abruzzo: un viaggio immersivo tra educazione, sostenibilità e futuro; STELLANTIS: AD ATESSA TORNA TERZO TURNO, PRODUZIONE CRESCE DI 200 UNITÀ AL GIORNO; D'INCECCO (LEGA), BONUS ZES E' IMPORTANTE RISPOSTA DEL GOVERNO PER L'ABRUZZO; UNICH: NUOVO SEQUESTRO, ATTI DI NOMINA DEI SOSTITUTI DI DI ILIO E DEL VECCHIO.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.