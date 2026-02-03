Ad Atessa si celebra la Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali | il programma

Alla Pro Loco Val di Sangro di Atessa si svolge la celebrazione della Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali. L’evento si tiene sabato 7 febbraio alle 17, nel teatro A. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Atessa, coinvolge la comunità locale nel riscoprire e valorizzare il patrimonio linguistico della zona.

La Pro Loco Val di Sangro Atessa Aps, con il patrocinio del Comune di Atessa, celebra la Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali, sabato 7 febbraio, alle ore 17, al teatro A. Di Iorio di Atessa. L'evento sarà dedicato alla presentazione del libro "Parole d'Abruzzo" di Daniela.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Approfondimenti su Giornata nazionale del dialetto

Il 17 gennaio 2026 si celebra la Giornata Nazionale del Dialetto e delle Lingue Locali, un’occasione per riflettere sull’importanza del patrimonio linguistico italiano.

Il Comune di Sarmato partecipa alla Giornata del Dialetto e delle lingue locali, in programma il 17 gennaio 2026.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Giornata nazionale del dialetto

Argomenti discussi: Inaugurato il primo Museo dell’Ambiente e dell’Economia Circolare d’Abruzzo: un viaggio immersivo tra educazione, sostenibilità e futuro; STELLANTIS: AD ATESSA TORNA TERZO TURNO, PRODUZIONE CRESCE DI 200 UNITÀ AL GIORNO; D'INCECCO (LEGA), BONUS ZES E' IMPORTANTE RISPOSTA DEL GOVERNO PER L'ABRUZZO; UNICH: NUOVO SEQUESTRO, ATTI DI NOMINA DEI SOSTITUTI DI DI ILIO E DEL VECCHIO.

Martedì 20 gennaio, ad Atessa, presso la Chiesa della Madonna della Cintura, Festa Liturgica di SAN SEBASTIANO, protettore dei Vigili Urbani. Saranno celebrate le Sante Messe alle ore 08:30 ed alle ore 18:00. La Chiesa resterà aperta tutto il giorno per la v - facebook.com facebook