Al Teatro Bracco di Napoli arriva la comicità di Rino Grillo con No pe’ sorde ma pe’ denare!

Rino Grillo porta la sua comicità al Teatro Bracco di Napoli, finendo sotto i riflettori con lo spettacolo “No pe’ sorde ma pe’ denare!”. La sua performance, prevista per questa sera, prende spunto dalla vita quotidiana e mette in scena situazioni divertenti che coinvolgono il pubblico fin dal primo momento. La commedia si svolge in un piccolo teatro della città, dove i residenti aspettano di ridere e dimenticare le tensioni della giornata.

NAPOLI – La stagione del Teatro Bracco prosegue con un titolo che promette brio, vertigine e quell’antica arte farsesca capace di trasformare l’imprevisto in destino scenico. Dal 19 al 22 febbraio, nello spazio di via Tarsia diretto da Caterina De Santis, approda “No pe’ sorde. ma pe’ denare!”, con Rino Grillo in scena e alla regia, su testo di Claudio Insegno, interpretato con la Compagnia “Teatromania”. La commedia parte da un congegno drammaturgico antico quanto irresistibile: una valigetta sbagliata, un contenuto inaspettato, oltre un milione di euro, e una quotidianità che si frantuma sotto il peso della fortuna. 🔗 Leggi su Primacampania.it

