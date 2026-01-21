Blitz al Pe contro il Mercosur l’accordo va alla Corte Ue

Nell'Europarlamento è in corso un blitz contro l'accordo tra l'Unione Europea e il Mercosur, che ora passa alla Corte di Giustizia dell'UE per l'esame finale. La decisione sulla validità dell'intesa potrebbe richiedere diversi mesi, ritardando così l'attuazione definitiva del trattato. La procedura evidenzia le complessità e le incertezze legate alla ratifica di accordi internazionali all’interno dell’UE.

STRASBURGO, 21 GEN – L’Eurocamera ha approvato con 334 voti a favore 324 contrari e 11 astenuti la richiesta di inviare il testo dell’accordo commerciale Ue-Mercosur alla Corte di giustizia dell’Unione europea per un parere legale. Ora l’Eurocamera, per l’attuazione definitiva dell’intesa, dovrà attendere l’esame della Corte, che potrebbe prendere mesi. Solo dopo l’Eurocamera potrà votare la ratifica finale dell’accordo. “La Commissione europea si rammarica per la decisione presa dal Parlamento europeo. Secondo la nostra analisi le questioni sollevate nella mozione del Parlamento non sono giustificate, perché la Commissione le ha già affrontate tali questioni” e “in modo molto dettagliato”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Mercosur, passa il blitz a Strasburgo: l'accordo sul trattato va alla Corte Ue

Mercosur bloccato, passa il blitz a Strasburgo contro l'accordo: ora dovrà decidere la Corte di giustizia Ue

