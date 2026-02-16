Al Bano e Sanremo un legame di sempre | dal riconoscimento alla Camera ai ricordi di Modugno e un chiarimento su Conti
Al Bano ha ribadito il suo forte legame con Sanremo, dopo aver partecipato alla conferenza stampa e aver ricordato l’assegnazione del riconoscimento alla Camera dei Deputati, avvenuta nel 2018. Durante l’incontro, il cantante pugliese ha parlato di come la manifestazione sia sempre stata un punto di riferimento nella sua carriera, menzionando anche i ricordi affettuosi di Domenico Modugno, che ha influenzato il suo modo di interpretare la canzone italiana. Inoltre, Al Bano ha chiarito di aver avuto un confronto sereno con Carlo Conti, respingendo ogni polemica e ribadendo che Sanremo rappresenta una festa
Al Bano e Sanremo: Un Legame Intatto, Riflessioni sulla Kermesse e un Ricordo di Modugno. Al Bano Carrisi ha dissipato ogni ombra di polemica con Carlo Conti, sottolineando l’importanza di Sanremo come celebrazione della canzone italiana, non del cantante. L’artista ha espresso il suo punto di vista a margine di un evento alla Camera dei Deputati, dove ha ricevuto un riconoscimento per il suo vino, riaccendendo il dibattito sul ruolo del Festival e sul suo impatto sulla cultura nazionale. Un Riconoscimento e un Ritorno al Dibattito. Il celebre cantante è stato premiato alla Camera dei Deputati per il suo impegno nel settore enologico, un’occasione che ha offerto spunto per tornare a parlare del Festival di Sanremo.🔗 Leggi su Ameve.eu
Al Bano ancora contro Sanremo: «Io, re della musica, escluso da un “Conti”»
Al Bano torna a criticare la partecipazione al Festival di Sanremo, esprimendo il suo disappunto per l’esclusione.
Al Bano attacca Romina e svela: “Con Sanremo ho chiuso. Cattivi rapporti con Conti”
Al Bano Carrisi risponde a Romina Power riguardo alle sue recenti dichiarazioni su Felicità e sulla loro collaborazione.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Conti replica ad Al Bano, che lo ha definito scorretto: Grande artista, ma il brano non era giusto per Sanremo; Sanremo 2026, Fiorello e la 'bugia' di Carlo Conti sul no a Mediaset: la bordata in diretta; Al Bano non va a Sanremo e si traveste da Gabibbo a Striscia La Notizia? Forse sarebbe stato meglio l’Ariston...; La solita musica, il Grande Gioco delle major dietro Sanremo.
Al Bano non va a Sanremo e si traveste da Gabibbo a Striscia La Notizia? Forse sarebbe stato meglio l’Ariston...Antonio Ricci ha mandato Al Bano in missione a Milano contro i salta tornello, infilandolo proprio nel celebre costume rosso. Com'è finita? Beh, forse era meglio andare a ... mowmag.com
Al Bano Carrisi rompe il silenzio su Carlo Conti a StrisciaAl Bano, Carlo Conti e il nodo Sanremo: cosa c’è davvero in giocoLo scontro a distanza tra Al Bano Carrisi e Carlo Conti, esploso a Striscia la Notiz ... assodigitale.it
Carlo Conti ha replicato alle recenti accuse di Al Bano. Il cantante, riguardo alla sua ripetuta esclusione dal Festival di Sanremo, aveva dichiarato: “Non abbiamo un buon rapporto, da lui ho ricevuto solo scorrettezze” - facebook.com facebook
Dopo aver detto di aver chiuso con Sanremo, Al Bano, ospite a La Volta Buona, ha dichiarato che tornerà: “Ho preso due anni sabbatici ma tornerò. Le canzoni ci sono” x.com