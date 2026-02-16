Al Bano e Sanremo un legame di sempre | dal riconoscimento alla Camera ai ricordi di Modugno e un chiarimento su Conti

Al Bano ha ribadito il suo forte legame con Sanremo, dopo aver partecipato alla conferenza stampa e aver ricordato l’assegnazione del riconoscimento alla Camera dei Deputati, avvenuta nel 2018. Durante l’incontro, il cantante pugliese ha parlato di come la manifestazione sia sempre stata un punto di riferimento nella sua carriera, menzionando anche i ricordi affettuosi di Domenico Modugno, che ha influenzato il suo modo di interpretare la canzone italiana. Inoltre, Al Bano ha chiarito di aver avuto un confronto sereno con Carlo Conti, respingendo ogni polemica e ribadendo che Sanremo rappresenta una festa

Al Bano e Sanremo: Un Legame Intatto, Riflessioni sulla Kermesse e un Ricordo di Modugno. Al Bano Carrisi ha dissipato ogni ombra di polemica con Carlo Conti, sottolineando l'importanza di Sanremo come celebrazione della canzone italiana, non del cantante. L'artista ha espresso il suo punto di vista a margine di un evento alla Camera dei Deputati, dove ha ricevuto un riconoscimento per il suo vino, riaccendendo il dibattito sul ruolo del Festival e sul suo impatto sulla cultura nazionale. Un Riconoscimento e un Ritorno al Dibattito. Il celebre cantante è stato premiato alla Camera dei Deputati per il suo impegno nel settore enologico, un'occasione che ha offerto spunto per tornare a parlare del Festival di Sanremo.

