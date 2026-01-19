Al Bano attacca Romina e svela | Con Sanremo ho chiuso Cattivi rapporti con Conti

Al Bano Carrisi risponde a Romina Power riguardo alle sue recenti dichiarazioni su Felicità e sulla loro collaborazione. Inoltre, il cantante commenta l’esclusione da Sanremo e i rapporti tesi con Carlo Conti, direttore artistico del festival. La vicenda evidenzia tensioni passate e presenti, offrendo uno sguardo sulle dinamiche professionali e personali che coinvolgono la coppia e il mondo dello spettacolo italiano.

Al Bano Carrisi replica a Romina Power dopo le dichiarazioni su Felicità, celebre canzone della coppia, ma parla anche dell’esclusione da Sanremo e dei rapporti tesi con Carlo Conti, conduttore e direttore artistico del Festival. Al Bano, la replica a Romina Power su Felicità. Con la consueta sincerità e genuinità, Al Bano ha replicato a Romina Power dopo le dichiarazioni rilasciate dall’ex moglie riguardo Felicità, la famosissima canzone della coppia. Qualche settimana fa Romina, ospite del podcast di Alessandro Cattelan, aveva definito il brano come “banale”, scatenando la reazione di Popi Minellono, autore del brano. 🔗 Leggi su Dilei.it

Romina Power punge Al Bano sui ritocchini, poi svela in che rapporti sono oggi

Romina Power è tornata a parlare del suo rapporto con Al Bano Carrisi durante la puntata di Verissimo del 14 dicembre. La cantante ha affrontato con sincerità alcuni aspetti della loro relazione e ha anche toccato il tema dei ritocchini, rivelando dettagli sul loro attuale rapporto.

Al Bano ancora contro Sanremo: «Io un re, con il Festival ho chiuso»

Al Bano torna a criticare il Festival di Sanremo e il suo direttore artistico Carlo Conti, commentando la sua esclusione dall’edizione 2025. L’artista, noto per la sua lunga carriera musicale, ribadisce il suo punto di vista e si dichiara ormai lontano dall’evento, sottolineando di aver chiuso definitivamente con questa esperienza. La vicenda continua a suscitare interesse nel panorama musicale italiano.

