Il 58,6% del vino in Italia è al Nord Veneto in testa alla classifica

In Italia, la maggior parte del vino è conservata nel Nord, dove il 58,6% delle giacenze si trova in questa area. Il Veneto si distingue come regione leader, detenendo la quota più significativa rispetto alle altre regioni. Questa distribuzione riflette la vocazione enologica del Nord Italia e la sua importanza nel panorama vitivinicolo nazionale.

In Italia, quasi 6 bottiglie di vino su 10 sono custodite nelle cantine del Nord. Il 58,6% delle giacenze di vino si concentra infatti in quest’area, con il Veneto che si posiziona al primo posto rispetto a tutte le altre regioni. È quanto emerge dal report n. 12026 di Cantina Italia, pubblicato a gennaio 2026 dal Ministero dell’Agricoltura, delle Foreste e della Sovranità alimentare, sulla base dei dati contenuti nei registri telematici del vino aggiornati al 31 dicembre 2025 I dati del documento, a oggi, sono un punto di riferimento importante per analizzare lo stato di salute produttivo ed economico del settore. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

